Incidente nel Pavese, scontro fra due auto: ferite due bimbe di 3 anni e un bimbo di 1 anno Nell’incidente avvenuto Ferrera Erbognone sono rimaste ferite in tutto 6 persone.

Incidente a Ferrera Erbognone, in Lomellina, provincia di Pavia, nel pomeriggio di oggi, domenica 24 aprile. Stando a quanto si apprende, due automobili si sono scontrate e sono rimaste ferite sei persone. Si tratta di un ragazzo di 30 anni, due ragazze di 25 e 30 anni e tre bambini piccoli: due bimbe di 2 e 3 anni e un bimbo di 1 anno. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Pavia e diverse ambulanze del 118. I feriti più piccoli sono stati trasferiti (in codice giallo) al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. stando a quanto si apprende, sono tutti ricoverati, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto precisamente per alle 15.15 in corso della Repubblica. La strada è stata chiusa al traffico dalle forze dell'ordine per consentire la rimozione delle auto coinvolte nello scontro e per consentire l'arrivo dei soccorsi.

Due giorni fa sempre in provincia di Pavia, sulla strada che collega Carbonara e San Martino Siccomaro, si è verificato un altro grave incidente stradale. In quell'occasione ha perso la vita Andriy Kurya, un 42enne ucraino residente da diversi anni a Gropello.

Stando a quanto ricostruito, era uscito di casa da pochi minuti per andare al lavoro, quando la sua macchina ha sbandato sulla destra e poi è uscita fuoristrada. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e poi è stato travolto dalla sua stessa automobile. Per il conducente, non c'è stato niente da fare.Tutti i tentativi fatti dai soccorritori per salvargli la vita si sono rivelati inutili.