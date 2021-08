Incidente mortale a Domaso, un uomo di 70 anni muore folgorato mentre stava lavorando nei boschi Un uomo di 70 anni è morto folgorato mentre stava lavorando nei boschi: è successo questa mattina a Domaso, in provincia di Como. Ferito anche un ragazzo di 29 anni che si trovava con lui. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 70enne non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di settanta anni è morto folgorato mentre stava lavorando nei boschi: è successo a Domaso (Como) nella giornata di oggi sabato 14 agosto poco dopo le 11. Con lui, c'era anche un 29enne che è rimasto ferito alle gambe ed è stato trasportato in ospedale a Gravedona. Sulla base delle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che i due stavano lavorando con un generatore. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

L'uomo era salito a fare la legna nei boschi

I medici e i paramedici sono intervenuti con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Con loro anche il personale del Cnsas, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'incidente sarebbe avvenuto in una zona particolarmente inaccessibile e raggiungibile solo a piedi. L'uomo, sulla base degli elementi raccolti, era salito a fare la legna nei boschi quando sarebbe rimasto folgorato vicino a una teleferica che solitamente era utilizzata per portare la legna a valle.

Altri due incidenti mortali a Bergamo

Solo alcuni giorni fa, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Bergamo: un uomo di 49 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXVII. Il 49enne avrebbe riportato gravissime ferite a causa dello sversamento di una sostanza liquida che era contenuta in una cisterna su cui stava lavorando. L'uomo avrebbe riportato ustioni su addome, torace, braccia e gambe. Sempre nello stesso giorno, un altro uomo di 36 anni è morto mentre lavorava sul tetto di un'azienda: l'uomo è precipitato nel vuoto da otto metri d'altezza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.