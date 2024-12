Incidente lungo l’autostrada Brebemi: ragazza di 27 anni scende dall’auto, viene travolta e uccisa

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Drammatico incidente lungo l'autostrada A35 Brebemi, all'altezza dell'uscita di Travagliato, provincia di Brescia. Una ragazza di 27 anni è morta nella notte di oggi, sabato 7 dicembre, dopo essere stata travolta da un'automobile. La vittima, di origine albanese, era residente a Brescia.

La dinamica: la ragazza scende dall'auto e viene travolta

La giovane viaggiava come passeggera a bordo di un'automobile guidata da un amico. Per cause ancora da accertare la vettura è finita fuori strada, ma né lei né l'amico avevano riportato gravi conseguenze. Quando la 27enne è scesa dall'automobile, però, è stata travolta e uccisa da un'altra macchina in transito.

Indagini in corso

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica ma per la 27enne non c'è stato nulla da fare. Rilievi tuttora in corso da parte degli uomini della polizia stradale, che stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente.

Negativo l'alcol test su entrambi i conducenti

Il conducente dell'automobile su cui viaggiava la ragazza ma anche la persona alla guida della vettura che l'ha investita sono risultati negativi all'alcoltest.