video suggerito

Muore a 27 anni travolta da un’auto sulla Brebemi: si indaga per omicidio stradale, disposta l’autopsia Adela Xhaferri è morta nella serata del 6 dicembre travolta da un’auto lungo l’autostrada Brebemi. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l’autopsia sul corpo della 27enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adela Xhaferri (foto da Facebook)

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale sulla morte di Adela Xhaferri, La 27enne è deceduta nella tarda serata di venerdì 6 dicembre, travolta da un'auto lungo l'autostrada A35 Brebemi nel territorio comunale di Travagliato (in provincia di Brescia). Il magistrato di turno, la pm Lisa Saccaro, ha disposto l'autopsia sul corpo di Xhaferri.

L'incidente lungo la Brebemi

Stando a quanto ricostruito finora, la 27enne stava viaggiando in auto con il fidanzato quando il 28enne ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro il guardrail all'altezza del raccordo di Travagliato.

Il ragazzo era andato a prenderla dal lavoro, in una pasticceria del centro di Brescia ed erano diretti verso Rovato. Per cause che non sono ancora state chiarite, Xhaferri sarebbe scesa dalla vettura ritrovandosi in mezzo alla carreggiata. In quel momento, stava sopraggiungendo un'altra auto che l'ha travolta.

Le indagini della Procura di Brescia

I rilievi dell'incidente sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Chiari. Entrambi gli automobilisti sono risultati negativi all'alcoltest e il mezzo sul quale viaggiava la 27enne è stato posto sotto sequestro. Deve essere ancora identificato il motivo per il quale il 28enne ha perso il controllo dell'auto. È probabile che sia stata colpa dell'asfalto ghiacciato.

Intanto, la Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale e disposto l'autopsia sul corpo di Xhaferri. Gli accertamenti stabiliranno l'esatta causa del decesso della 27enne e potrebbero fornire elementi utili per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. La data del funerale sarà fissata solo dopo il nullaosta della Procura.