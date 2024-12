video suggerito

Chi era Adela Xhaferri, la 27enne morta travolta da un'auto sull'autostrada Brebemi Adela Xhaferri è morta nella serata del 6 dicembre travolta da un'auto lungo la Brebemi. La 27enne, residente a Brescia, era appena scesa dalla vettura guidata da un suo amico finita fuori strada.

A cura di Enrico Spaccini

Adela Xhaferri (foto da Facebook)

Si chiamava Adela Xhaferri, la ragazza che nella tarda serata di ieri, venerdì 6 dicembre, è deceduta in seguito a un incidente stradale lungo l'autostrada A35 Brebemi. Stando a quanto ricostruito, la 27enne sarebbe stata travolta da un'auto all'altezza dell’uscita di Travagliato (in provincia di Brescia) ed è deceduta all'impatto. Le indagini sono ancora in corso.

Erano passate da poco le 23 quando, tra le uscite di Travagliato Est e Travagliato ovest della Brebemi (l'autostrada che collega Brescia, Bergamo e Milano) l'auto sulla quale viaggiava Xhaferri, 27enne di origine albanesee residente a Brescia, è uscita di strada andando a sbattere contro il guard-rail.

Alcuni istanti più tardi Xhaferri ha abbandonato l'auto e, forse sotto shock per lo schianto, si è ritrovata in mezzo alla carreggiata. In quel momento, però, stava transitando un’altra autovettura che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. All'arrivo dei soccorsi, la 27enne era già deceduta per le gravi lesioni riportate.

Sono ancora in corso le indagini su quanto accaduto lungo la Brebemi. Come prima cosa, l'amico di Xhaferri che guidava l'auto finita fuori strada e l'automobilista che l'ha travolta sono stati entrambi sottoposti all'alcol test da parte degli agenti della polizia stradale. I due esami hanno dato esito negativo. Non è stato ancora chiarito il motivo per cui l'auto su cui viaggiava la 27enne sia finita contro il guard-rail senza coinvolgere nessun'altra vettura.