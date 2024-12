video suggerito

Adela Xhaferri, la 27enne travolta da un'auto sull'autostrada Brebemi: cosa sappiamo finora Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda dell'incidente in cui Adela Xhaferri è morta. L'episodio si è verificato sull'autostrada Brebemi: la 27enne è stata travolta da un veicolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Adela Xhaferri (foto da Facebook)

Adela Xhaferri è il nome della ragazza che nella serata di ieri, venerdì 6 dicembre, è morta dopo essere stata travolta da un'automobile lungo l'autostrada A35 Brebemi e nel territorio della provincia di Brescia. La 27enne è stata investita all'altezza dell'uscita di Travagliato poco dopo le 23.

La 27enne aveva appena terminato il turno di lavoro in una cornetteria a Brescia. Il fidanzato era passato a prenderla e stavano andando a casa sua a Rovato. A un certo punto, tra le uscite di Travagliato Est e Travagliato Ovest, l'auto è uscita di strada andando a sbattere contro il guard-rail.

La giovane è scesa dal veicolo, probabilmente per mettersi al riparo, e si è trovata in mezzo alla carreggiata. In quel momento è stata investita da un altro mezzo, che non è riuscito a evitare il veicolo.

Il fidanzato ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Purtroppo i medici e i paramedici, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Sia il conducente dell'auto sulla quale c'era Xhaferri che quella che l'ha investita sono stati sottoposti all'alcol test, che hanno dato esito negativo. Gli investigatori proveranno a cercare di capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità.