Incidente in tangenziale Ovest oggi a Milano: 7 km di coda sull’A50 all’altezza del casello di Melegnano Sette chilometri di coda stanno paralizzando il traffico in tangenziale Ovest a Milano per due incidenti avvenuti a distanza di pochi minuti uno dall’altro.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi, martedì 4 ottobre, in tangenziale Ovest a Milano per un doppio incidente che ha paralizzato la circolazione su un lungo tratto di autostrada, causando fino a sette chilometri di coda.

Due incidenti hanno provocato sette chilometri di coda

Secondo quanto riportato dal servizio di info traffico della Milano Serravalle, l'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno all'altezza delle uscite sette bis di Rozzano – Quinto de' Stampi e otto di Opera – Val Tidone. Nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante. La colonna di veicoli si è allungata fino a raggiungere la lunghezza di sette chilometri.

La tratta interessata dalla coda si è prolungata fino al tratto tra la Strada provinciale 59 Corsico-Gaggiano e l'interconnessione con l'Autostrada del Sole (A1). Poco dopo l'incidente avvenuto in tangenziale, si è verificato un secondo scontro che ha visto coinvolte due automobili nel tratto compreso tra la barriera di Milano Sud e il casello di Melegnano.

Il secondo incidente ha aggravato ulteriormente le criticità del traffico che su entrambe le direttrici ha risentito fortemente della lunga colonna di mezzi.

I conducenti feriti trasportati in ospedale

Secondo quanto segnalato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia, nei due incidenti sarebbero rimaste ferite cinque persone, soccorse in codice giallo e verde, dai volontari delle quattro ambulanze inviate sul posto. Le ferite riportate dalle persone trasportate in ospedale sarebbero state giudicate non gravi.

Nelle tratte dove sono avvenuti i due incidenti sono in corso i rilievi affidati alla polizia stradale del comando di Assago.