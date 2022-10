Violento incidente auto-camion, 48enne ricoverato d’urgenza Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 ottobre, a Missaglia. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 54 in via San Fermo all’altezza del civico 28.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 ottobre, a Missaglia. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 54 in via San Fermo all'altezza del civico 28. Tutto è successo pochi minuti dopo le 14. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, un uomo di 48 anni, conducente dell'auto coinvolta insieme al mezzo pesante, è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso.

Violento incidente a Missaglia tra un'auto e un camion

Sul posto sono intervenute le squadre del 118 regionale. Gli operatori sanitari hanno immediatamente raggiunto il 48enne che ha riportato alcune fratture e lesioni su tutto il corpo. La sua auto è andata quasi del tutto distrutta, così come la carrozzeria del camion si è rovinata notevolmente, a testimonianza della violenza dell'impatto. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia locale che hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi per effettuare una ricostruzione precisa della dinamica dello schianto.

