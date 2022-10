Uomo al volante ignora l’alt del poliziotto e lo investe: “Io non vi do niente” È stato rintracciato e denunciato a piede libero il 52enne, un cittadino italiano senza precedenti, che lo scorso 22 settembre a Milano è sfuggito più volte all’alt degli agenti di polizia.

Foto di repertorio

Una sfida con gli agenti che lo volevano fermare, dopo una folle corsa in macchina tra le strade di Milano (zona Fiera). "Non vi do niente", le sue uniche parole. E poi la fuga, rombando con il motore.

È stato rintracciato e denunciato a piede libero il 52enne, un cittadino italiano senza precedenti, che lo scorso 22 settembre è sfuggito più volte all'alt degli agenti di polizia. L'ultima volta, addirittura, travolgendo uno di loro.

La folle corsa in auto e l'alt della polizia

Quel pomeriggio il 52enne, al volante di una Ford Kuga, stava percorrendo a tutta velocità via Panzini, invadendo la corsia opposta e guidando a zig zag per superare le altre automobili. Quando la sua macchina si ferma al semaforo rosso, due poliziotti della squadra bike lo affiancano e gli intimano di accostare, per poterlo identificare e multare.

Ma l'automobilista non ci sta: "Non vi do niente". Il tempo di pronunciare queste poche parole, in segno di sfida, e riparte a tutto gas sull'asfalto.

Il poliziotto investito al semaforo

A intralciare (di nuovo) la sua corsa, un altro semaforo. Qui un altro poliziotto in bicicletta cerca di bloccarlo, mettendosi di traverso con il suo mezzo davanti al Suv dell'uomo. Neanche questo può stoppare la fuga dalle forze dell'ordine. Il 52enne non si ferma neanche davanti a questo, e appena ingrana la prima travolge l'agente 25enne.

Prognosi di 11 giorni per l'agente

Il ragazzo, che era volato anche sul cofano dell'automobile in fuga, era finito in ospedale. Da qui è stato dimesso con una prognosi di 11 giorni, per ferite profonde al ginocchio, alla caviglia e alla mano.