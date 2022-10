Cade con la moto, ragazzo di 16 anni soccorso dall’elicottero Un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto in un violento incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 ottobre, a Cernusco sul Naviglio, mentre percorreva la Padana superiore all’altezza del centro tessile.

Immagine di repertorio

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo verso le 17.30. Sul posto, il 118 regionale ha inviato un'ambulanza e un elisoccorso in codice rosso.

Cade con la moto, 16enne soccorso dall'elicottero

Con gli operatori sanitari inviati dall'Areu, a Cernusco sul Naviglio sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello schianto. Secondo quanto filtrato, il 16enne, che era in sella alla sua moto, non ha fortunatamente riportato ferite gravi. Dopo una prima medicazione in loco, il ragazzo è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dal quale sarà dimesso nelle prossime ore. Diversi, al contrario, i disagi per il traffico. A causa del sinistro, infatti, lungo la Padana superiore si sono create lunghe file che hanno mandato in tilt la circolazione.

Incidente a Missaglia, ferito un 48enne

Sempre oggi, a Missaglia, un uomo di 48 anni è rimasto ferito in un incidente tra la sua auto e un camion. La carrozzeria del veicolo è andata completamente distrutta, così come è stata fortemente danneggiata quella del mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale 54 in via San Fermo all'altezza del civico 28 pochi minuti dopo le 14. Sul posto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia aveva inviato un'ambulanza in codice rosso. Il livello di criticità è poi sceso a codice giallo.