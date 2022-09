Incidente oggi sull’A4 fra Somma Campagna e Peschiera: 7 chilometri di coda in direzione Venezia Un incidente sta causando sette chilometri di coda sull’autostrada A4 tra Sommacampagna e Peschiera del Garda. Coinvolti un autoarticolato finito fuori strada e cinque veicoli.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un incidente stradale sta paralizzando la circolazione sull'autostrada A4 in direzione Venezia. Si registrano sette chilometri di coda tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, in provincia di Brescia.

L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 e ha coinvolto un autoarticolato. Secondo quanto ricostruito al momento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante che sbandando sarebbe finito nelle campagne circostanti all'altezza del chilometro 262. Nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti altri cinque veicoli.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco per soccorrere gli automobilisti. Secondo i soccorritori i feriti sarebbero due, ma non sarebbero in gravi condizioni. La Polizia Stradale della sottostazione di Verona Sud sta gestendo il traffico ed effettuando i rilievi del caso.

Su tutta la tratta interessata si sono registrati code e forti rallentamenti. Intorno alle 13 la circolazione è lentamente tornata alla normalità.