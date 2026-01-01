Incidente in parapendio a Lecco, muore a 37 anni Andrea Ponzoni: era appena diventato istruttore di volo

È Andrea Ponzoni il 37enne che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 gennaio, si è schiantato al suolo mentre volava con il suo parapendio nel territorio di Suello (Lecco).

Secondo quanto emerso finora l'uomo, che si era lanciato nel vuoto con un gruppo di amici, per ragioni ancora da chiarire avrebbe perso all'improvviso il controllo della vela, perdendo quota e precipitando a terra nel giro di pochi istanti. Una tragedia al momento inspiegabile visto che Ponzoni era esperto in questa disciplina, e proprio nel maggio scorso era entrato a far parte della squadra dell'Aero Club Monte Cornizzolo come istruttore di volo.

Il 37enne, originario di Garlate e residente a Cantù (Como), era impiegato nel settore marketing e comunicazione di un'azienda. Da poco padre di una figlia piccola, aveva inoltre lavorato in numerosi locali notturni del territorio lecchese e comasco come barman. Aveva scelto di iniziare il nuovo anno facendo ciò che amava di più: volare. Ma intorno alle 12.30 di oggi, durante la fase di atterraggio, qualcosa è andato storto. Così, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi della Croce Verde di Bosisio, coadiuvati dai Vigili del fuoco di Lecco, l’uomo è putroppo morto sul colpo.