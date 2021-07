Sono durate solo pochi minuti le speranze di salvare la vita a un passante travolto da un'auto lungo una strada provinciale. Si tratta di un uomo di 72 anni che è morto nella mattinata di oggi, lunedì 12 luglio, poco dopo il sinistro. La tragedia si è verificata a Urgnano, comune di circa diecimila abitanti in provincia di Bergamo. La vittima, un uomo di 72 anni, si trovava a piedi sulla strada provinciale Francesca, la Sp122, quando per cause ancora da accertare è stata travolta da un'auto. La tragedia si è verificata attorno alle 7.25, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza.

Sul posto gli equipaggi di due ambulanze e un'automedica: ma l'uomo è morto sul colpo

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il personale del 118 ha cercato di rianimare il 72enne, le cui condizioni sono però apparse subito critiche: l'uomo è stato stabilizzato per essere trasportato in ospedale, ma purtroppo è deceduto ancora prima di partire per il nosocomio a causa dei gravi traumi riportati nell'investimento. Nell'episodio è rimasto coinvolto anche un ragazzo di 24 anni, che è stato soccorso in codice verde e trasportato all'ospedale di Verdellino.

La ricostruzione della vicenda è affidata ai carabinieri di Treviglio

Resta adesso da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e capire se il conducente poteva in qualche modo evitarlo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Treviglio che dovranno accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto. Per l'automobilista si profila un'accusa per omicidio stradale.