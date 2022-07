Incidente all’incrocio, ferita una bambina di un anno È stato un frontale tra automobili, quello avvenuto tra due vetture a Aurate Caccivio (Como). Feriti tre dei passeggeri: due giovani di 21 e 26 anni e una bambina di un anno.

L’incidente a Lurate Caccivio (Como)

Il precedente con accusa di omicidio colposo

Qualche mese fa un episodio analogo in provincia di Milano, a Locate Triulzi. Anche in questo caso, a rimanere ferito (e poi morto per la gravità delle ferite riportate durante l'inicidente stradale) era stato un bambino piccolo: per questo la madre, ritenuta responsabile del frontale con l'altra macchina, era stata accusata di omicidio colposo. Il bimbo era assieme alla madre 40enne su un'auto che, secondo i rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi prima contro una vettura proveniente dal senso di marcia inverso, e poi con una terza auto che non era riuscita a schivare le altre due.