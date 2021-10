Incidente a Villavesco (Lodi): auto contro un tir, morto un ragazzo di 20 anni Un tir si è scontrato con una Fiat Panda. L’automobile è stata completamente distrutta, mentre il tir ha sbandato e ha invaso completamente la carreggiata della via Emilia tra Tavazzano e Villavesco, provincia di Lodi. Il conducente dell’automobile, un ragazzo di 20 anni, è morto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale tra Tavazzano e Villavesco, provincia di Lodi. Un tir si è scontrato con una Fiat Panda. L'automobile è stata completamente distrutta, mentre il tir ha sbandato e ha invaso completamente la carreggiata della via Emilia. Al volante della macchina un ragazzo di 20 anni residente a Lodi. L'impatto, come si può vedere dalle fotografie scattate dal personale dei vigili del fuoco intervenuto sul posto, è stato terribile e il ragazzo è praticamente morto sul colpo.

Terribile impatto tra un tir e un'auto: morto un 20enne

Stando a quanto si apprende, il camionista, un uomo di 46 anni, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino in stato di shock. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che stanno cercando di accertare la dinamica dell'incidente. La via Emilia è stata chiusa fino alle 12,20 di oggi per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso. Per ora sono note soltanto le iniziali della vittima, K.B.. Secondo le prime informazioni il giovane era originario del Togo. Il personale del 118 è arrivato immediatamente sul luogo del terribile scontro, ma per il 20enne non c'è stato niente da fare: le ferite provocate dall'impatto erano troppo gravi per poter essere curate. All'arrivo dei soccorritori era già morto e non è stato possibile portarlo al pronto soccorso. L'incidente è avvenuto alle 8.30 circa di oggi, domenica 10 ottobre.

