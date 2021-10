Incidente a Trezzo sull’Adda: grave una motociclista di 62 anni Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 ottobre, a Trezzo sull’Adda, nel Milanese, in via Brasca, vicino al benzinaio, si è verificato uno scontro tra una motocicletta e un’automobile. A riportare le lesioni più gravi nell’impatto è stata una motociclista di 62 anni, trasportata in codice rosso in ospedale con un trauma al bacino e alla gamba.

A cura di Simona Buscaglia

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 ottobre, a Trezzo sull'Adda, nel Milanese. In via Brasca, vicino al benzinaio, alle due e venti è avvenuto uno scontro tra una motocicletta e un'automobile. A riportare le lesioni più gravi nell'impatto è stata una motociclista di 62 anni.

La motociclista trasportata in elisoccorso in codice rosso

L'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha riferito di un trauma al bacino e un trauma a una gamba, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale San Raffaele di Milano. Per i medici e paramedici del 118, una volta intervenuti sul posto, le condizioni in cui versava la donna sono sembrate subito gravi. Sul luogo dello scontro è intervenuta anche un'ambulanza. Ora saranno le forze dell'ordine a dover ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per risalire ad eventuali responsabilità nello scontro. Non risultano altri feriti trasportati in ospedale e coinvolti nell'incidente.

Altro grave scontro tra una macchina e una moto a Como

Il fatto di oggi avviene solo qualche giorno dopo un altro grave scontro tra una macchina e una moto. Nel pomeriggio del 18 ottobre, poco prima delle cinque e mezza, ad Albese con Cassano, in provincia di Como, al distributore Ip di Viale Lombardia, si era verificato un incidente che aveva coinvolto un'automobile e una moto. Il centauro di 60 anni aveva riportato gravi ferite e i soccorritori del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente l’avevano trovato già in arresto cardiocircolatorio. L’uomo era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Erba, in provincia di Como.