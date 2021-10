Grave incidente ad Albese con Cassano: motociclista trasportato d’urgenza in ospedale Oggi pomeriggio, poco prima delle cinque e mezza, ad Albese con Cassano, in provincia di Como, al distributore Ip di Viale Lombardia si è verificato uno scontro tra una macchina e una moto. Il centauro ha riportato gravi ferite e i soccorritori l’hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Erba.

A cura di Simona Buscaglia

Grave incidente oggi pomeriggio, poco prima delle cinque e mezza, ad Albese con Cassano, in provincia di Como. Al distributore Ip di Viale Lombardia si è verificato uno scontro tra una macchina e una moto. A riferirlo è l'Areu (azienda regionale emergenza urgenza). Il motociclista di 60 anni coinvolto nel sinistro ha riportato ferite multiple ed è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio dai medici e paramedici del 118 intervenuti sul posto. L'uomo è stato trasportato, dopo le manovre di rianimazione, in codice rosso all'ospedale di Erba.

Il motociclista è in gravi condizioni: trasportato in elisoccorso in ospedale

L'uomo alla guida della moto è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Erba: le sue condizioni infatti sono sembrate subito critiche ai medici e paramedici intervenuti. Sul posto anche due ambulanze e i carabinieri. Toccherà ai militari stabilire le dinamiche esatte dell'incidente ed eventuali responsabilità.

Grave incidente a Brescia

Altro grave incidente stradale in Lombardia, nella giornata di ieri, in provincia di Brescia. Tra Gavardo e Villanuova un motociclista si era schiantato contro un'automobile. Inizialmente le condizioni del centauro sembravano essere molto gravi poi, una volta arrivati sul posto, i medici hanno constatato che nonostante le gravi ferite riportate, l'uomo non era poi in pericolo di vita. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare le eventuali responsabilità. Agli operatori di Areu l'allarme era arrivato alle 14.24.