Incidente a Misinto, si schianta con la sua auto contro un muretto: muore 81enne Un uomo di 81 anni ha perso la vita oggi in seguito a un incidente con la sua auto. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo della macchina dopo aver superato un dosso.

A cura di Simona Buscaglia

Un uomo di 81 anni è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 dicembre, schiantandosi con la sua auto contro la recinzione di un'abitazione, a Misinto, in provincia di Monza. Tra le possibili cause dell'incidente potrebbe esserci la velocità eccessiva o un malore dell'uomo mentre era alla guida.

La prima ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente di questo pomeriggio, l'uomo stava percorrendo la strada statale quando ha superato un dosso e ha perso il controllo della sua auto, finendo a grande velocità in un campo aperto e poi contro la recinzione di una casa. Sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi di soccorso del 118 ma i medici e i paramedici si sono trovati davanti una situazione già disperata: l'uomo, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso, era già in arresto cardiaco. L'81enne sarebbe morto poco dopo per le lesioni riportate in seguito all'incidente. Ora spetterà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed attribuire eventuali responsabilità.

Altro incidente mortale in Lombardia

L'incidente di oggi pomeriggio avviene solo qualche settimana dopo quello dove ha perso la vita un altro ultraottantenne. Il 16 novembre infatti, un 85enne aveva perso la vita sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto tra Cascina Merlata e il bivio con la A4 Milano-Brescia in direzione del capoluogo lombardo. Secondo le ricostruzioni dell'impatto fatale, l'uomo sarebbe sceso dalla sua auto in seguito a un precedente scontro, non grave, con un altro mezzo. L'85enne stava posando il triangolo sulla carreggiata quando è stato travolto da una terza vettura.