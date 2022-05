Incidente a Legnano, scooter si scontra con un furgone: gravissimo un 17enne Grave incidente stradale a Legnano: uno scooter si è scontrato contro un furgone. Grave un ragazzo di 17 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente a Legnano (Milano): nella prima mattinata di oggi, sabato 7 maggio, uno scooter si è scontrato contro un furgone. Nell'incidente sono rimasti feriti un ragazzo di 17 anni e una sua coetanea: entrambi sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio insieme ai colleghi del commissariato di polizia di Legnano.

I ragazzi si sono scontrati con un furgone

Stando agli elementi ottenuti fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle sei del mattino alla periferia di Legnano e precisamente tra via Cadorna e via del Carmelo. I due stavano percorrendo la strada di via del Carmelo quando, per cause ancora da stabilire, hanno tamponato il furgone. L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la richiesta d'aiuto, ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 mentre gli agenti svolgevano tutti i rilievi del caso e cercavano di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Il 17enne è in prognosi riservata

La persona più grave è il ragazzo che guidava lo scooter: il 17enne ha infatti riportato delle serie fratture e, dopo aver ricevuto le cure necessarie sul posto, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Al momento dell'arrivo dei sanitari, l'adolescente era cosciente. La sua prognosi, in ogni caso, resta al momento riservata. In condizioni serie, ma meno gravi, l'altra ragazza di 17 anni (forse la sua fidanzata) che è stata invece trasferita in ospedale in codice giallo.