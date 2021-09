Incidente a Gottolengo: la vittima è Stefano Rossini, era padre di due gemelline Si chiamava Stefano Rossini l’uomo morto ieri in un incidente stradale a Gottolengo, in provincia di Brescia. Aveva 42 anni e viveva a Castelletto di Leno con la moglie e le loro due gemelline. Rossini stava rientrando dal lavoro in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un’auto che avrebbe sterzato all’improvviso: inutili i soccorsi.

A cura di Francesco Loiacono

Si chiamava Stefano Rossini l'uomo morto ieri, martedì 14 settembre, in un incidente stradale avvenuto a Gottolengo, in provincia di Brescia. La vittima aveva 42 anni, era nata e cresciuta a Pralboino, sempre nel Bresciano, ma viveva assieme alla moglie e alle loro due gemelline a Castelletto di Leno. La coppia era molto conosciuta nella zona: "Attoniti per la triste notizia, tutta la comunità di Pralboino è vicina alla famiglia del caro Stefano", è il messaggio apparso sulla pagina Facebook "Pralboinesi si nasce o si diventa", attorno alla quale si raccoglie la comunità del piccolo centro.

La dinamica dell'incidente

L'incidente mortale è avvenuto poco prima delle 14 di ieri in via Brescia. Rossini era in sella alla sua moto e stava tornando a casa dal lavoro. All'improvviso, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, all'altezza di un distributore di benzina un'auto guidata da un ragazzo di 26 anni avrebbe svoltato per andare a fare rifornimento. Il motociclista si è trovato davanti la vettura e non è riuscito a evitarla: l'impatto è stato molto violento e il 42enne è finito in arresto cardio-circolatorio. Nonostante l'intervento di un elicottero del 118 e le manovre dei soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, per Rossini non c'è stato niente da fare: è morto praticamente sul colpo a causa dei traumi riportati. Non sono ancora stati disposti i funerali perché la salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta indagando sull'accaduto: l'auto e ciò che resta della moto del 42enne sono state sequestrate e si dovrà capire se sulla salma sarà effettuata l'autopsia.