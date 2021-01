in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia nella notte nel Bresciano dove un'automobile è finita fuori strada e poi ha preso fuoco. L'incidente, che è avvenuto a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, ha causato la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118 che però non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

La macchina si è ribaltata ed è finita in una scarpata

Il conducente aveva 54 anni ed era originario di Rogno, comune di appena 3.885 abitanti in provincia di Bergamo. L'uomo era a bordo della sua macchina, una Renault Megane, e si stava dirigendo verso sud. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, ma stando a una prima ricostruzione all'altezza di Darfo, sulla rampa di immissione della strada statale 42, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada. L'automobile si sarebbe quindi ribaltata e sarebbe finita nella scarpata sotto la rampa prendendo poi fuoco in pochi minuti.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente

Una volta ricevuto l'allarme, la centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto i soccorsi: la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere l'incendio. Il personale medico, intervenuto sul luogo invece ne ha immediatamente constato il decesso: l'uomo infatti è rimasto bloccato tra le lamiere ed è morto carbonizzato. Sul posto anche i carabinieri del comando di Breno che hanno fatto tutti i rilievi del caso e stanno provvedendo a ricostruire l'accaduto. Intanto tutta la comunità di Rogno si stringe intorno alla famiglia.