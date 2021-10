Incidente a Coccaglio, neopatentata investe un pedone: 86enne sbalzato per otto metri A Coccaglio (Brescia) una ragazza di 19 anni, neopatentata, ha investito un pedone di 86 anni. L’uomo al momento non dovrebbe essere in pericolo di vita. Alla giovane è stata ritirata la patente e sarà denunciata per lesioni stradali gravi. Secondo una prima ricostruzione non si sarebbe fermata alle strisce pedonali.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale a Coccaglio, comune di 8mila abitanti in provincia di Brescia, dove una ragazza di 19 anni ha investito un pedone di 86 anni. L'uomo è in gravi condizioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 12 ottobre, intorno alle 8 del mattino. Alla giovane è stata ritirata la patente e sarà denunciata per lesioni stradali gravi.

L'uomo ha fatto un volo di otto metri

Stando alla ricostruzione degli agenti della polizia stradale, la ragazza non si sarebbe fermata sulle strisce pedonali e non avrebbe quindi dato precedente all'uomo. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", avrebbe fatto un volo di otto metri. L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato intorno alle 8 del mattino: sul posto è intervenuto il personale medico e paramedico del 118 a bordo di tre ambulanze. L'86enne è stato poi trasferito alla Poliambulanza di Brescia.

Una ragazzina di 15 anni investita da un camion in retromarcia

Nella giornata di ieri, lunedì 11 ottobre, una ragazza di 15 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Capriolo (Brescia). A investirla è stato un camion in retromarcia: l'adolescente si trova adesso ricoverata in gravi condizioni. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La 15enne è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per un trauma cranico e un trauma toracico.