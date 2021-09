Incidente a Cambiago, scontro tra auto e camion: tir prende fuoco e conducente muore carbonizzato Un uomo è morto carbonizzato in un terribile incidente a Cambiago, comune in provincia di Milano. Era alla guida di un camion che si è scontrato contro un’auto. Il tir ha poi preso fuoco e il suo corpo è stato estratto dai pompieri. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: sul posto i carabinieri per ricostruirla.

A cura di Ilaria Quattrone

L’incidente a Cambiago (Foto per gentile concessione dalla testata Primalamartesana.it)

Incidente stradale mortale a Cambiago, comune in provincia di Milano. Nella mattinata di oggi, martedì 7 settembre, un'auto e un camion si sono scontrati. L'impatto è stato talmente violento che, per cause ancora da accertare, il camion ha preso fuoco. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il conducente è morto carbonizzato. La donna che invece era alla guida del veicolo è stata trasferita in ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni.

L'uomo è morto carbonizzato: si cerca di capire la dinamica

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 10.30 di questa mattina. I medici e i paramedici del 118 sono stati inviati in via Castellazzo, all'incrocio con via delle Industrie. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso, un'auto medica e due ambulanze. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e ha estrarre il corpo del camionista, di cui non si conoscono al momento le generalità. L'uomo è purtroppo morto carbonizzato. I carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.

La donna di 44 anni trasferita in ospedale per un trauma toracico

La conducente dell'auto, una donna di 44 anni, ha riportato un trauma toracico. La 44enne è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Vimercate. Sicuramente lei, una volta ripresasi dallo choc, potrà fornire tutti gli elementi necessari per comprendere quanto accaduto. Al momento non è chiaro se il camion trasportasse del materiale combustibile che possa aver causato l'incendio.