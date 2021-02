in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 2 febbraio, a Basiglio, nell'hinterland sud di Milano. Un uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 10 in via Romano Visconti, lungo la circonvallazione del quartiere residenziale Milano 3.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'episodio: i rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Basiglio e la posizione dell'automobilista è al vaglio degli agenti. Dopo la chiamata di soccorso l'Areu ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza in codice rosso: i soccorritori hanno subito capito la gravità delle condizioni del ciclista, un uomo di 73 anni, che dopo l'urto contro la vettura era stato scaraventato a terra. Il ferito è stato caricato su un'ambulanza che è partita in codice rosso verso l'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è giunto all'incirca un'ora dopo l'incidente. Il 73enne è stato ricoverato e si trova in stato di coma: la speranza è che possa presto riprendersi e le sue condizioni possano migliorare.

Un altro incidente mortale a Codogno

Si tratta del secondo grave incidente stradale nella mattinata di oggi in Lombardia. A Codogno, paese in provincia di Lodi, un uomo è purtroppo morto dopo essere finito fuori strada con la sua auto. L'incidente si è verificato pochi minuti dopo le 9 in viale Leonardo da Vinci, lungo la strada provinciale che collega il comune lodigiano a Casalpusterlengo. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica, oltre ad una volante dei carabinieri di Codogno, una della polizia locale e i vigili del fuoco di Lodi. Purtroppo però per l'automobilista non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo dopo l'urto tra la sua vettura e un albero.