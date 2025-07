Inchiesta urbanistica a Milano, in Procura arrivano decine di esposti e denunce da parte dei cittadini

Il giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini potrebbe esprimersi già oggi, mercoledì 30 luglio 2025, sia sulla convalida delle richieste di arresti domiciliari nei confronti dell'ex assessore dell'Urbanistica Giancarlo Tancredi e del presidente e amministratore delegato di Coima, Manfredi Catella che sulle ordinanze di custodia cautelare in carcere per l'imprenditore di Blustone Andrea Bezziccheri, sull'ormai ex manager di J+S Federico Pella, sull'ex vice della commissione Paesaggio, Alessandro Scandurra e sull'ex presidente della commissione Giuseppe Marinoni.

Proseguono nel frattempo le indagini della guardia di Finanza di Milano. Le Fiamme Gialle stanno analizzando il materiale raccolto durante le perquisizioni delle scorse settimane e stanno ancora acquisendo atti e documenti negli uffici comunali. Nelle prossime settimane saranno analizzati i device e i telefoni sequestrati. Si procederà anche con la copia forense e la ricerca di elementi attraverso l'uso di chiavi di ricerca. L'accusa più difficile da dimostrare è quella della presunta corruzione. La Procura sta inoltre approfondendo il capitolo relativo ai fondi arrivati dall'estero nelle casse delle imprese immobiliari. Ovviamente l'attenzione massima è per lo stadio San Siro, la cui vendita è slittata a settembre.

Nelle ultime settimane – da quando è stata data notizia di nuovi indagati nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica – sono arrivati diversi esposti in Procura da parte di cittadini, che chiedono agli inquirenti di poter verificare la situazione di cantieri e palazzi che considerano "sospetti". Molti sono assistiti da avvocati.