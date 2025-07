La vendita di San Siro slitta a settembre, per Sala rimane una priorità: “L’obiettivo è rispettare i tempi”

In occasione del Consiglio Comunale di oggi, lunedì 21 luglio, il sindaco Beppe Sala ha confermato che la vendita dello stadio di San Siro rimane una priorità. Una vera e propria corsa contro il tempo perché il 10 novembre scatterà il vincolo paesaggistico sul secondo anello del Meazza che, dopo quella data, non potrà più essere abbattuto.

La vendita dello stadio di San Siro rimane una priorità. A confermarlo nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto questo pomeriggio, lunedì 21 luglio, è stato il sindaco Beppe Sala che ha inserito il progetto tra i punti programmatici da portare avanti fino a fine mandato.

Il rinvio ufficializzato oggi da Sala si inserisce, però, in un quadro più complesso. Fino a qualche giorno fa, infatti, il Comune puntava al voto entro il 31 luglio, per rispettare una scadenza che potrebbe ribaltare le sorti del progetto, una vera e propria corsa contro il tempo perché il 10 novembre scatterà il vincolo paesaggistico dei 70 anni sul secondo anello del Meazza che, dopo quella data, non potrà più essere abbattuto come intendono fare le due società di Inter e Milan.

Per sottolineare e ribadire la priorità del progetto, il primo cittadino di Milano ha quindi fatto riferimento proprio alle tempistiche che sono ora di cruciale importanza, sottolineando che "da settembre dobbiamo riavviare il percorso consiliare sullo stadio con l’obiettivo di rispettare i tempi che il progetto richiede”.

Dunque, nonostante l’inchiesta sull'urbanistica che ha travolto la giunta Sala e la città di Milano la vendita di San Siro va avanti. Non sono, infatti, bastate le dimissioni dell'assessore Tancredi e i malumori interni alla maggioranza che durante il Consiglio Comunale ha chiesto a Sala “garanzie e una svolta", a intaccare la determinazione del sindaco che ha ribadito la sua intenzione di voler chiudere la partita stadio prima di fine legislatura (2027).