Incendio in una palazzina a Bergamo: gli inquilini si rifugiano sul tetto Un incendio è divampato a Bergamo. Una palazzina è stata avvolta dalle fiamme e gli inquilini si sono rifugiati sul tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 11 maggio, è esploso un incendio a Ponte San Pietro, un comune che si trova in provincia di Bergamo. Gli inquilini si sono rifugiati sul tetto dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Non ci sono ancora molte informazioni sull'accaduto. L'edificio interessato si trova in largo 4 novembre. Le fiamme sono divampate nella mattinata. Sono stati subito chiamati i soccorsi. In attesa del loro arrivo, gli inquilini si sono rifugiati sul tetto. Una volta arrivati, i vigili del fuoco hanno evacuato il palazzo e hanno domato le fiamme.

Le cause dell'incendio non sono ancora note. I pompieri e i carabinieri del comando locale svolgeranno tutti gli accertamenti del caso per poter ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se il rogo sia stato causato da un malfunzionamento, se sia stato intenzionale o se vi siano altre cause. Fortunatamente nessuna delle persone presenti è rimasta intossicata o ha riportato ferite.

Non è chiaro se siano stati registrati danni o meno alle abitazioni e se queste siano ancora agibili.