Incendio in una discarica a Calcinato, è il terzo in sei anni: paura tra i residenti A Calcinato, comune in provincia di Brescia, è esploso un nuovo incendio all’interno della discarica Specialrifiuti di via Vighizzolo. I vigili del fuoco sono intervenuti a mezzanotte e hanno terminato alle 6 di questa mattina. Questo è il terzo incendio in sei anni: altri due sono avvenuti nel 2015 e nel 2017.

A cura di Ilaria Quattrone

Le foto dell’incendio (Fonte: Vigili del fuoco)

È il terzo incendio in sei anni: stanotte, martedì 9 novembre, a mezzanotte è esploso un rogo nella discarica della Specialrifiuti di via Vighizzolo a Calcinato, comune in provincia di Brescia. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa. Le fiamme sono state visibili per diversi chilometri. I residenti allarmati hanno quindi avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente. A bruciare sarebbero stati i rifiuti indifferenziati non trattati.

Altri due incendi nel 2015 e nel 2017

I vigili del fuoco, sul posto con diverse unità e due squadre di volontari, si sono subito messi all'opera per spegnere l'incendio. Le fiamme sarebbero state spente questa mattina alle 6, ma l'opera di bonifica sarebbe ancora molto lunga. Sul posto si è recato anche il personale di Arpa, ma per il momento i tecnici non avrebbero rilevato rischi per la popolazione. Gli altri due episodi si sono verificati nel 2015 e nel 2017 e anche all'epoca gli esperti di Arpa non avevano rilevano fortunatamente pericoli. Il nuovo incendio fa riflettere sullo stato di sicurezza della discarica. Nella zona tra Calcinato e Montichiari si contano diverse discariche. E da anni molti cittadini ne lamentano la presenza.

Il comitato cittadini di Calcinato su Facebook

Alla notizia del rogo, il comitato cittadini Calcinato ha scritto su Facebook: "Non c'è momento di tregua sul territorio calcinatese e per gli amici di Vighizzolo. In attesa di avere notizie più certe, tramite accesso agli atti, alle 00.00 circa pare scoppiato l'ennesimo incendio alla SPECIALRIFIUTI di Calcinato. La presenza dei Vigili del Fuoco in loco ci consentiranno di conoscere cosa sia accaduto sul nostro territorio".