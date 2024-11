Incendio in un appartamento a Mediglia: morta una donna

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre, si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento di via Mazzini, al civico 21, a Mediglia, comune che si trova nell'hinterland di Milano. Nel rogo è morta una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto appreso fino a questo momento, l'incendio si è sviluppato poco prima delle 18. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola è arrivata immediatamente sul posto: ha trascinato fuori la donna e la figlia che si trovava con lei. Entrambe sono state affidate alle cure degli operatori sanitari.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha infatti inviato sul posto i medici e i paramedici. Gli operatori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. La figlia invece è uscita illesa. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare stanno cercando di capire cosa possa aver provocato il rogo.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'appartamento che si trova al pianterreno dello stabile. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto.