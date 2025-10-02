Incendio in un albergo di Milano, 50 persone evacuate dalle stanze: cos’è successo allo Stars Hotel

Cinquanta ospiti sono stati evacuati dallo Stars Hotel di piazza Luigi di Savoia a Milano a causa di un incendio. L’ipotesi è che le fiamme siano scaturite da un problema elettrico, forse un corto circuito.

Immagine di repertorio

Gli ospiti dello Stars Hotel di piazza Luigi di Savoia a Milano sono stati evacuati ieri sera, mercoledì 1 ottobre, a seguito di un incendio in una camera. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. La causa, secondo i primi rilievi, è che le fiamme siano scaturite da un problema elettrico, forse un corto circuito.

L'incendio

L'allarme antincendio è risuonato tra i corridoi dello Stars Hotel in piazza Luigi di Savoia a Milano, in zona stazione Centrale, verso le 22.15 di ieri sera, mercoledì 1 ottobre. Pochi minuti dopo, sono intervenute sul posto le squadre dei distaccamenti di via Sardegna e Benedetto Marcello unitamente al nucleo SAF della sede centrale. Circa 50 ospiti dell'hotel sono stati fatti evacuare e nessuno è rimasto ferito. I pompieri hanno individuato un principio di incendio in una stanza situata al quarto piano: dopo averlo spento, l'area è stata bonificata, permettendo così ai clienti di rientrare in piena sicurezza.

I rilievi

Dai primi rilievi sembra che il principio di incendio si sarebbe sviluppato per un piccolo cortocircuito e che quindi la natura dell'incendio sia di origini elettriche. La chiamata ai pompieri è arrivata intorno alle 22.20, le operazioni di soccorso, che hanno visto impegnati una ventina di persone, sono cominciate 10 minuti dopo e sono terminate poco prima della mezzanotte. Sul luogo dell'incendio, presenti anche i carabinieri e la polizia locale. Per precauzione è intervenuta anche un'ambulanza, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.