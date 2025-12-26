Incendio dentro l’agriturismo a Mantova: due famiglie in ospedale, tra loro anche un bimbo di un anno

L’incendio all’interno dell’agriturismo Corte Rocca nel Mantovano

Un incendio si è sviluppato all'alba di questa mattina, venerdì 26 dicembre, all'interno dell'agriturismo Corte Rocca a San Giorgio Bigarello (Mantova). Le fiamme si sarebbero originate intorno alle 6 dalla veranda della struttura ricettiva di via Cadè, in quel momento abitata da residenti e turisti, e si sarebbero estese all'intero edificio nel giro di poco tempo.

Due famiglie sono quindi state trasportate in codice giallo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mantova per le inalazioni da monossido di carbonio: le loro condizioni, secondo quanto emerso al momento, non sono però preoccupanti. Solamente una persona ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre le altre sette sono state trasportate per le prime cure e ulteriori accertamenti: si tratta di una donna di 53 anni e della figlia di 1 anno, un 49enne, una 45enne, una 73enne, un 30enne, una 32enne, un ragazzo di 10 anni e una bambina di 4.

Lo stabile è stato così dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco, che hanno impiegato più di tre ore per domare le fiamme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Roverbella e Bagnolo San Vito, che hanno messo sotto sequestro l'agriturismo e un'altra abitazione limitrofa. Saranno loro a indagare sulle motivazioni che hanno originato il rogo, visibile da tutto il vicinato.