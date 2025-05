video suggerito

Incendio all'università di Lodi, soccorsa una donna alla facoltà di Veterinaria Un incendio si è sviluppato oggi, domenica 25 maggio, nell'ospedale per grandi animali della facoltà di Veterinaria dell'Università Statale di Milano, nella sede di Lodi. Una donna è stata visitata per intossicazione da fumo.

Un incendio si è sviluppato oggi, domenica 25 maggio, nell'ospedale per grandi animali della facoltà di Veterinaria dell'Università Statale di Milano, nella sede di Lodi.

Una donna di 37 anni è stata visitata dal soccorso sanitario del 118 per intossicazione da fumo. Secondo quanto emerso al momento, le fiamme si sarebbero sviluppate in un cumulo di paglia a disposizione per le esigenze degli animali.

Subito è intervenuto il personale della struttura con gli estintori, ma sono stati chiamati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura spegnendo il fuoco e controllando che non ci fossero ulteriori focolai. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo, e su un'eventuale origine dolosa.