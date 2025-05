video suggerito

Anziana rischia di soffocare con un toast a Lodi: così un poliziotto le ha salvato la vita Una donna di 86 anni ha rischiato di soffocare con un toast. Un agente di Lodi le ha salvato la vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 15 maggio, un'anziana a Lodi è stata salvata da un agente della polizia. La donna, poco dopo le 14.30, si trovava in un bar nei pressi della Questura. Avrebbe ordinato un toast. Una volta addentato, ha iniziato a tossire. Alle sue spalle, fortunatamente, c'era il vice ispettore Corrado Piccione che stava pranzando con una collega prima di entrare in servizio.

Si è avvicinato alla donna e le ha praticato la manovra di Heimlich – necessaria per rimuovere un'ostruzione della vie aree – salvandola.

La dinamica e il salvataggio

L'anziana era stata soccorsa anche da due cameriere del bar, ma è stata proprio la manovra del poliziotto – che si è scusato per la sua irruenza – a salvarla. Inizialmente l'uomo l'ha avvolto la vita con il braccio, le ha inclinato il busto in avanti e le ha dato una serie di colpi interscapolari. Vedendo che la donna, una 86enne, continuava a non respirare correttamente; le ha praticato la manovra di Heimlich: e questa l'ha salvata.

L'anziana è infatti riuscire a espellere il boccone di toast e ha ripreso a respirare. La donna non ha voluto assistenza medica: "A parte un bruciore alla gola sto bene", ha detto l'anziana ringraziando il poliziotto che quando l'ha salvata, era senza divisa. Nel pomeriggio, l'agente ha visto la donna ancora seduta lì. È sceso e le ha chiesto se fosse tutto ok. La donna ha così scoperto, che l'uomo che l'aveva salvata era un poliziotto. Lo ha abbracciato e chiesto se potesse offrirgli qualcosa: "Ho fatto solo il mio dovere", le ha risposto.