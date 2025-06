video suggerito

Bimbo di 1 anno rischia di soffocare al ristorante: salvato da una giovane laureata in medicina vicina di tavolo Tutto è successo domenica a mezzogiorno, a Como: il bambino ha mangiato qualcosa che gli è andato di traverso e stava per soffocare, quando la vicina di tavolo, una giovane laureata in medicina, ha effettuato su di lui le manovre per fargli sputare il boccone e gli ha salvato la vita.

Ieri un pranzo di famiglia in un ristorante di Como ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando un bambino di un anno smesso di respirare a causa di un boccone di cibo che gli è andato di traverso. Dopo alcuni attimi di paura, il piccolo è stato salvato da una giovane laureata in medicina seduta nel tavolo vicino, che ha effettuato su di lui le manovre necessarie a fargli sputare il boccone.

Tutto è successo nella tarda mattinata di ieri, domenica 1° giugno. Una famiglia con papà, mamma e figlio di un anno stava pranzando in un ristorante di piazza Croggi, a Como, quando durante il pasto il bambino ha ingoiato un boccone che gli è andato di traverso. Il piccolo è diventato cianotico e ha smesso di respirare: i genitori e il ristorante hanno immediatamente chiamato il 112, il numero unico delle emergenze.

Nel frattempo, però, una ragazza che stava mangiando nel tavolo vicino a quello della famiglia si è accorta della situazione e ha deciso di intervenire. Essendosi laureata in medicina, conosceva le procedure del caso e ha effettuato sul bambino una manovra di disostruzione pediatrica, prendendolo da dietro e facendo in modo che sputasse il boccone che gli impediva di respirare. Il bambino si è così salvato e se l'è cavata solo con un pianto di spavento.

Sul posto sono comunque arrivati i soccorsi, che per precauzione hanno deciso di trasportare il bambino in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.