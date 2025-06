video suggerito

Bambino di 11 anni si tuffa nel canale e rischia di annegare: un 26enne lo vede e lo salva Un ragazzino di undici anni ha rischiato di annegare mentre si trovava al Parco Airone di Bedizzole, comune che si trova in provincia di Brescia. A salvarlo è stato un ragazzo di 26 anni che lo ha riportato a riva.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 giugno, un ragazzino di undici anni ha rischiato di annegare mentre si trovava al Parco Airone di Bedizzole, comune che si trova in provincia di Brescia. A salvarlo è stato un ragazzo di 26 anni che lo ha riportato a riva.

L'episodio, come raccontato dal quotidiano BresciaOggi, è avvenuto poco dopo le 14.30. Il piccolo, residente a Salò, stava giocando a calcio con i suoi amici nella parte più nord del parco. Lì scorre la seriola a fianco del fiume Chiese. A un certo punto, il pallone è finito nel canale ed è stato trascinato dalla corrente. L'undicenne – che era lontano dai familiari – ha inseguito per un po' il pallone e poi, visto che non riusciva a raggiungerlo, ha deciso di tuffarsi.

La corrente era però molto forte. E il piccolo è andato subito in affanno e ha rischiato di annegare. Un 26enne, che abita a Brescia, ha visto l'undicenne e si è tuffato immediatamente per salvarlo. I due sono stati trascinati per più di settecento metri dalla corrente. Il piccolo è stato tratto in salvo all'altezza della rotatoria della Btl. Nel frattempo era stato allertato il numero unico delle emergenze 112 da alcune persone che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montichiari e i vigili del fuoco di Paitone. Presenti anche gli operatori sanitari del 118. Sia il piccolo che il 26enne sono stati soccorsi. Nessuno di loro ha riportato ferite. Entrambi infatti sono sani e salvi. Il piccolo è stato riconsegnato ai genitori, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.