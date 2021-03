in foto: L’appartamento a Oltre il Colle (Fonte: Vigili del fuoco)

Tragedia a Oltre il Colle. Nel comune in provincia di Bergamo, un uomo di 40 anni è morto a causa di un incendio, le cui fiamme hanno avvolto la casa in cui viveva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e anche i carabinieri. Non è ancora chiara la dinamica dell'evento e i militari stanno raccogliendo tutti gli elementi per poter accertare quali siano state la cause.

L'allarme dato dal vicesindaco

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, intorno alle 7 del mattino è arrivata una richiesta d'aiuto alla centrale operativa dei vigili del fuoco da parte del vicesindaco Pierangelo Manenti. Stando all'allarme, dall'appartamento dell'uomo in via Vanini usciva parecchio fumo. Sul posto sono quindi arrivati i pompieri del distaccamento di Zogno, di Clusone e i volontari di Gazzaniga. Una volta entrati nell'abitazione, i soccorsi hanno trovato il corpo del 46enne. Trasportato fuori, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo diverse ore. Subito dopo hanno avviato la bonifica degli ambienti.

Si indaga sulle cause dell'incendio: trovata in casa una stufa a legna

Stando alle prime informazioni ottenute dai carabinieri, l'uomo viveva in quell'appartamento – dopo essersi trasferito da Bergamo – e stava lavorando in modalità smart working. Dopo la bonifica, secondo quanto riportato dal giornale "L'Eco di Bergamo", all'interno della casa è stata trovata una stufa a legna che potrebbe essere causa dell'incendio.

A Torre de' Roveri una palazzina distrutta da un'esplosione

Sempre nella provincia di Bergamo, a Torre de' Roveri, è andata distrutta una palazzina di due piani a causa di una esplosione. L'edificio era abitato da un uomo e dal suo cane. Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, ci sarebbe stata una fuga di gas. Per fortuna, l'uomo è riuscito a salvarsi appena in tempo e ha riportato solo delle lievi ferite. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme. L'edificio è stato poi dichiarato inagibile.