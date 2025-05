video suggerito

Incendiata l’area giochi del parco Baden-Powell di Milano: era stata inaugurata lo scorso autunno L’area giochi del parco Baden-Powell in zona Navigli a Milano è stata vandalizzata nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio. Alcune persone hanno incendiato i giochi, rendendoli inutilizzabili. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'area giochi del parco Baden-Powell di Milano incendiata (foto da Facebook)

L'area giochi del parco Baden-Powell di Milano, in zona Navigli, è stato dato alle fiamme nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio. Numerosi residenti hanno pubblicato sui social le immagini dei giochi fusi dalle fiamme e dalle strutture distrutte, lamentando l'ennesimo episodio di vandalismo che ha colpito un luogo per famiglie inaugurato solo lo scorso settembre. Mentre la polizia locale ha delimitato l'area per questioni di sicurezza e per permettere lo svolgimento dei vari accertamenti, è stata avviata una raccolta firme per chiedere al sindaco Beppe Sala un "intervento urgente per la tutela e la sicurezza dell'area giochi e del parco".

Il parco Baden-Powell, dedicato all'inglese Robert Baden-Powell fondatore del movimento dello scoutismo, si trova in zona Navigli, accanto al Naviglio Grande e vicino al parco Segantini nel Municipio 6. Lo scorso settembre, su volere dei residenti e dell'amministrazione comunale, è stata allestita un'area giochi per i bambini più piccoli. Da questa mattina, 26 maggio, quella porzione d'area verde è stata chiusa al passaggio con i nastri rossi e bianchi della polizia perché qualcuno l'ha distrutta. I giochi sono stati danneggiati e incendiati, al punto dall'essere diventati del tutto inutilizzabili.

La polizia locale, intervenuta sul posto, è al lavoro per identificare i responsabili. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e dovranno analizzarle per poter dare un nome agli autori. "Ogni sera nel parco si radunano numerosi giovani che consumano bevande alcoliche e fumano, lasciando rifiuti di vario tipo e compiendo atti vandalici che compromettono la sicurezza e la fruibilità dell’intero spazio pubblico", hanno scritto i residenti sulla raccolta firme indirizzata al sindaco. Alcuni giorni fa, uno dei due tavoli da ping pong era stato spaccato.