Fermato per atti osceni in un'area giochi a Milano, prende a morsi i poliziotti: arrestato 33enne Un uomo di 33 anni è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dopo che è stato sorpreso a commettere i primi in un'area giochi e dopo aver morso gli agenti che hanno provato a fermarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, lunedì 19 maggio, un uomo di 33 anni è stato arrestato perché accusato di atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: sarebbe stato notato mentre compiti autoerotismo vicino a un'area giochi per bambini. A segnalarlo è stato un automobilista che stava transitando in via Ferrari, a due passi dalla stazione Garibaldi, e ha telefonato alle 10.50 le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno trovato la persona segnalata sotto il cavalcavia Bussa. Gli hanno intimato di smetterla e hanno provato identificarlo. Il 33enne avrebbe però preso un copricerchio per auto e sarebbe scappato verso la stazione di Garibaldi. Ne sarebbe nato un inseguimento. L'uomo avrebbe poi afferrato per i capelli una poliziotta e l'avrebbe colpita con calci all'addome e alle gambe.

Poi avrebbe strappato a morsi una parte di tessuto del braccio del collega. Dopo una colluttazione e grazie all'aiuto di altri agenti arrivati sul posto, è stato possibile bloccarlo. Fatto salire sull'automobile, avrebbe iniziato a scalciare tanto che all'arrivo al comando, gli agenti hanno dovuto contenerlo. I due agenti feriti sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per essere medicati: entrambi sono stati dimessi con una prognosi di quattordici giorni. Il 33enne, che avrebbe una precedente denuncia per lesioni aggravate, è stato nel frattempo arrestato.