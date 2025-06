video suggerito

Aggredisce una 19enne, poi si spoglia in un parco giochi per bambini a Milano: arrestato 23enne Un 23enne avrebbe prima aggredito una ragazza di 19 anni all'interno del parco giochi per bambini di piazza Luigi di Savoia, accanto alla Stazione Centrale di Milano, poi, all'arrivo dei poliziotti, si sarebbe spogliato. Il ragazzo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

Prima avrebbe aggredito una ragazza di 19 anni all'interno del parco giochi per bambini di piazza Luigi di Savoia, accanto alla Stazione Centrale di Milano, poi, all'arrivo dei poliziotti, si sarebbe spogliato. Questo è quanto sarebbe accaduto nel corso di questo pomeriggio, sabato 7 giugno, e a causa del quale un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine "Lombardia", in servizio nei pressi della stazione di Milano Centrale nell'ambito del Piano "Stazioni Sicure", avrebbero ricevuto delle segnalazioni da alcuni cittadini su un uomo che, al parco giochi per bambini in piazza Luigi di Savoia, stava aggredendo una ragazza. All'arrivo dei poliziotti ai giardinetti, l'uomo, trovato "molto agitato", si è spogliato.

La vittima dell'aggressione, una diciannovenne italiana, ha successivamente dichiarato ai poliziotti di essere stata aggredita per futili motivi. Il ragazzo, di origini marocchine, è stato quindi arrestato per atti osceni in luogo pubblico e da alcuni controlli successivi effettuati dalla Questura di Milano il 23enne è risultato essere destinatario di un provvedimento di allontanamento dall'ambito ferroviario e di divieto di dimora nel comune di Milano, oltre ad avere alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione.