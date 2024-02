In volo da Cagliari a Milano per salvare la vita a un bambino appena nato Il piccolo nato da poche ore ha viaggiato insieme al papà dall’ospedale di Cagliari a Milano. Il volo, un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, è stato richiesto direttamente dalla Prefettura di Cagliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È nato ieri all'ospedale di Cagliari. Ma, appena venuto alla luce, ha dovuto subito fare i conti con un gravissimo problema cardiaco. Così un neonato di appena poche ore è stato messo su un aereo e trasportato d'urgenza fino al Policlinico San Donato di Milano: un volo che gli ha salvato la vita.

A trasportarlo è stato un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare, un velivolo del 31° Stormo di Ciampino richiesto direttamente dalla Prefettura di Cagliari. Dopo i contatti con l'ospedale dove era ricoverato il bimbo e la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, in pochissimo tempo è stato attivato l'equipaggio che, secondo quanto riporta l'Aeronautica Militare, in tempo record è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari Elmas per imbarcare il piccolo, che ha viaggiato insieme al papà ed è stato assistito costantemente da un'equipe medica.

Il neonato adesso, dopo questa avventura, è stato affidato alle cure dei dottori del Policlinico di San Donato Milanese, primo centro di cardiochirurgia d'Italia.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale.