Cade dalla moto da cross: bimbo di 7 anni portato all'ospedale con l'elicottero Un bambino di 7 anni è rimasto coinvolto in un incidente: è caduto da una moto da cross. Il piccolo è stato portato in ospedale con un elicottero.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino di sette anni è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo che è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il piccolo è caduto con la moto da cross nella pista di Mark Park. L'impatto è stato particolarmente violento. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi.

Il bambino non è in pericolo di vita

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica intorno alle 14 di ieri, sabato 3 febbraio. Si è però reso necessario l'intervento del velivolo che è decollato da Brescia. Il ferito è stato ricoverato nel reparto di pediatria di Bergamo, che è specializzato in questa tipologia di traumi. Non è in pericolo di vita, ma sarà tenuto sotto osservazione per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

Al momento dell'incidente, c'era anche il padre che ha subito chiesto l'intervento del gestore dell'impianto sportivo di strada Ca' Morino. Lui ha poi avvisato i soccorritori. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.