In Lombardia primo caso europeo di influenza aviaria H9N2, Bertolaso: “È un paziente arrivato dall’estero”

In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9N2. L’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha detto che si tratta di un paziente arrivato dall’estero: “La situazione è sotto controllo”.

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia ha affermato che sul territorio regionale è stato identificato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9N2. La scoperta è stata resa possibile "grazie alla rete di sorveglianza epidemiologica attiva", ha specificato ancora Bertolaso. Una volta fatta la scoperta, Regione Lombardia ha attivato subito le procedure di coordinamento con il ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS). In questo modo, verrà garantito il massimo rigore nella "gestione del caso e nel monitoraggio dei contatti", si legge ancora in una nota stampa.

La persona che avrebbe questa tipologia di influenza, attualmente, è ricoverata in isolamento all'ospedale San Gerardo di Monza. L'equipe medica che si sta occupando del caso, oltre al trattamento per l'infezione virale, sta gestendo anche altre patologie concomitanti, di cui soffre il paziente. L'agenzia di tutela della salute Brianza, nel frattempo, ha immediatamente svolto l'indagine epidemiologica. L'Università Statale di Milano ha incece eseguito le analisi molecolari, che hanno permesso di individuare il virus. Queste sono state poi confermate dal Centro Regionale Malattie infettive – che è composto dalla Dg Welfare – Uo Prevenzione di Regione Lombardia, dall'ospedale San Matteo di Pavia e dall'azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco – e successivamente dall'Istituto superiore di sanità.

Bertolaso ha tenuto a specificare che, il fatto che sia stato individuato il primo caso europeo di influenza H9N2 non deve allarmare i cittadini. Anzi, come ha poi aggiunto "è la prova tangibile che la nostra macchina della prevenzione funziona con estrema precisione. Abbiamo agito con grande tempestività", ha precisato.