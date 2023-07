In centro a Milano si potrà parcheggiare al massimo per due ore consecutive, anche pagando Nel centro di Milano cambieranno le regole per la sosta con l’automobile. Stando all’ultima delibera approvata dalla giunta comunale, nella cerchia dei bastoni si potrà lasciare la propria auto parcheggiata per massimo due ore consecutive: la misura entrerà in vigore entro ottobre 2023.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano e più nello specifico nel centro del capoluogo meneghino cambieranno le regole per la sosta con l'automobile. Stando all'ultima delibera approvata dalla giunta del comune di Milano nella giornata di oggi, martedì 11 luglio, nella cerchia dei bastoni si potrà lasciare la propria auto parcheggiata per massimo due ore consecutive. Fortunatamente però non aumenteranno le tariffe. La misura dovrebbe entrare in vigore entro ottobre 2023.

Le nuove regole per la sosta a pagamento e quando entrano in vigore

Attualmente nella cerchia dei bastioni, la sosta è a pagamento e in orari precisi: dalle 8 del mattino e fino alle 24. Con la delibera, che fa parte di un pacchetto per la mobilità approvato oggi durante la giunta, dalle 8 alle 19 si potrà sostare per un periodo massimo di due ore consecutive. La misura sarà valida per tutti i giorni della settimana. Dopo le 19 e fino alle 24 si potrà sostare senza limitazione oraria, ma comunque a pagamento.

Per le aree in cui è previsto il pagamento fino alle 13, ci sarà un'ulteriore variazione: l'orario del pagamento sarà infatti prorogato fino alle 19 e sarà esteso a tutti i giorni feriali, incluso il sabato. Questi cambiamenti saranno validi man mano che sarà apposta la nuova segnaletica: un'operazione che sarà conclusa entro ottobre 2023.

Leggi anche Due ragazze vedono che il vicino di tavolo minaccia la compagna, avvisano il cameriere e lui la salva

Il sindaco Sala: A Milano molta sosta parassitaria, servono limitazioni

Al termine della giunta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato che a Milano c'è molta sosta "che chiamiamo parassitaria cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione".