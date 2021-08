In arrivo forti temporali su Milano: dalle 21 scatta l’allerta meteo Dalle 21 di oggi domenica 15 agosto a Milano scatta l’allerta meteo di codice giallo per le forti piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Ad annunciarla è la protezione civile di Regione Lombardia. I forti temporali andranno avanti per tutta la notte e si abbatteranno su tutta la regione.

A cura di Redazione Meteo

Si arresta l'ondata di bel tempo e caldo di questi giorni. Dalle 21 di oggi domenica 15 agosto a Milano scatta l'allerta meteo di codice giallo per le forti piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città: l'allerta è stata diramata dalla protezione civile di Regione Lombardia. E proprio dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione entrano del dettaglio parlano di "un'elevata incertezza dei fenomeni temporaleschi attesi, sia in termini di intensità che di distribuzione spaziale e temporale". Scatta così la preoccupazione soprattutto nelle province, ovvero Como, Varese e Lecco, messe in ginocchio dai violenti temporali scoppiata i giorni scorsi.

Temporali in serata

Su tutta la Lombardia sono attesi forti temporali sia in città che a ridosso di Prealpi e Alpi. Come spiegano gli esperti di Arpa Lombardia, sono previsti isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane sui rilievi: in serata sono previsti addensamenti della nuvolosità e piogge anche in pianura. Le temperature stazionarie o in lieve aumento: le minime oscillano tra i 22 e i 25 gradi, le massime tra 34 e 38 gradi, localmente fino a 39 gradi sulla bassa pianura. Lo zero termico è fissato tra 4.200 e i 4.600 metri. Da Arpa Lombardia segnalano forte disagio per il forte caldo in pianura. Temporali e piogge si abbatteranno sulla Lombardia per tutta la notte tra oggi e domani 16 agosto. Nel pomeriggio di domani temporali moderati sparsi su Alpi e Prealpi, in intensificazione nel tardo pomeriggio ed estensione alla fascia pedemontana, con possibili fenomeni di forte intensità. Le temperature restano alte.