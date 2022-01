In 77 a cena senza green pass: chiuso per la seconda volta il ristorante Wok di Milano Il ristorante Work di via Cenisio a Milano resterà chiuso per cinque giorni dopo essere stato sorpreso dalla polizia a ospitare al suo interno una cena con 88 persona senza aver prima chiesto loro il green pass. Si è scoperto che 77 clienti non avevano il certificato.

A cura di Giorgia Venturini

Chiude le porte ai clienti per cinque giorni il ristorante Wok di via Cenisio a Milano. Il motivo? Nel locale si ospitavano grandi tavolate di clienti sprovvisti di green pass. A scoprire tutto sono stati gli agenti di polizia venerdì sera attorno le 20: gli agenti sono entrati nel locale e hanno trovato 88 persone a cena che hanno provato a chiudersi dentro per evitare la polizia. Una volta entrati i poliziotti hanno chiesto loro il green pass: 77 di loro ne erano sprovvisti.

Il locale già sanzionato un mese fa

Non si tratterebbe della prima volta che il locale è destinatario a queste sanzioni: lo scorso dicembre quasi tutti i clienti sono stati scoperti sprovvisti di green pass. Così dopo tutti gli accertamenti del caso, è scattata una multa da 400 euro per il titolare del ristorante e per altre sei persone. Il resto dei clienti sprovvisti di certificazione verde verranno sanzionate in un secondo momento, una volta conclusa l'identificazione. Dagli approfondimenti delle forze dell'ordine, è poi emerso che alcune persone erano già state identificate in passato. Queste, infatti, avevano partecipato a diverse manifestazioni organizzate per protestare contro il vaccino anti-Covid. A non avere il green pass era anche il titolare del locale. Già allora erano scattate le multe del caso. E proprio per questo motivo, oltre a essere multato perché non aveva la certificazione, il titolare era stato sanzionato per non aver controllato che i suoi clienti fossero in possesso o meno del documento. Anche loro erano stati sanzionati. E la stessa cosa è successa a poco più di un mese. Il titolare ha riaperto le porte a quasi 90 clienti senza chiedere loro il certificato verde.