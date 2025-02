video suggerito

Imprigiona un uomo dentro casa e lo minaccia con un machete di 40 centimetri: arrestato il sequestratore Nella serata di ieri un uomo è stato sequestrato in casa in zona Corvetto a Milano. Una volta giunti sul posto, gli agenti delle forze dell'ordine avrebbero trovato il sequestratore in possesso di un machete di 40 centimetri.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella serata di ieri un uomo è stato sequestrato in casa in zona Corvetto a Milano. A lanciare l'allarme la compagna dell'uomo. Una volta giunti sul posto, gli agenti delle forze dell'ordine avrebbero trovato il sequestratore in possesso di un machete di 40 centimetri.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, il sequestro sembra essere avvenuto in via Cassinis, in zona Corvetto, nella periferia sud-est di Milano, intorno alle ore 23 di ieri, mercoledì 5 febbraio. A chiamare i carabinieri sembra essere stata la compagna dell'uomo che, preoccupata, avrebbe chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Giunti davanti all'edificio del sequestro, sembra che gli agenti abbiano sentito dei rumori provenire da un'auto parcheggiata lì vicino. Con l'obiettivo di identificare la natura di tali rumori, si sarebbero quindi avvicinati all'auto trovandoci nascosto sotto il presunto sequestratore. L'uomo, di nazionalità marocchina, aveva con sé un machete con una lama di 40 centimetri e sette panetti di hashish.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, un commerciante di vetture di 34 anni, prima di essere imprigionato nell'appartamento, sembra dovesse incontrarsi con il sequestratore per vendere un'auto usata. In seguito, il sequestratore, alla vista delle auto dei carabinieri, avrebbe cercato di scappare ma in ritardo avrebbe optato per nascondersi sotto l'auto.

L'uomo è stato quindi arrestato dai carabinieri per il possesso della droga e dell'arma e denunciato per sequestro di persona. Si è poi scoperto che a carico dell'uomo era pendente anche un ordine di carcerazione per tre anni e dieci mesi.