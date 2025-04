Il video dell’uomo che spacciava droga lanciandola dal balcone: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di spacciare droga a Milano. I poliziotti lo hanno beccato mentre lanciava le sostanze stupefacenti dal balcone di casa sua. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di venerdì 18 aprile la polizia di Milano ha arrestato un uomo di 49 anni perché spacciava droga lanciandola dal balcone di casa. Oltre lui, è stato fermato un 59enne. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giorno successivo è stato arrestato un 53enne, anche lui dovrà rispondere delle stesse accuse, ed è stato sequestrato oltre un chilo di droga.

Stando a quanto riportato in una nota stampa della Questura di Milano, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio quando hanno notato che, in un palazzo di via Etruschi, veniva venduta droga. Verso le 15.30 hanno visto un 59enne che raccoglieva da terra della droga, che era stata appena gettata dal 49enne dal balcone di casa sua, per venderla a un 38enne al costo di venti euro.

I poliziotti hanno quindi fermato tutti e tre. Li hanno perquisiti sia sul posto che poi in casa. Nell'appartamento di uno di loro, sono state trovate sette dosi di cocaina, quaranta euro e un bilancino di precisione. Il 49enne, che era sottoposto agli arresti domiciliari, e il 59enne sono stati arrestati per spaccio di droga. Il 38enne è stato invece denunciato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Ieri invece sempre gli agenti del Commissariato Monforte hanno trovato in un appartamento 1,1 chilo di eroina, 1,30 grammi di marijuana, una dose di cocaina, cinque grammi di hashish, due bilancini di precisione e 3.420 euro in contanti. E per questo carico, è stato arrestato un 53enne.