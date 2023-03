Il video dell’auto bloccata nel passaggio a livello e lo scontro con il treno In un video pubblicato sui social si possono vedere i tentativi di tre uomini di spostare l’auto bloccata sui binari e il treno che la colpisce. Alla guida c’era un anziano residente nel paese di Sale Marasino che pensava di riuscire a superare il passaggio a livello nonostante i segnali acustici e visivi.

A cura di Enrico Spaccini

L’auto bloccata sui binari a Sale Marasino

Hanno provato di tutto per liberare la vecchia Fiat Punto incastrata al passaggio a livello. Prima l'hanno spinta in tre, poi hanno provato ad alzare la sbarra semiautomatica e alla fine, visto che nulla si muoveva, a far fermare il treno che stava arrivando. Come si può vedere dal video dell'incidente di ieri pomeriggio, giovedì 16 marzo, il convoglio non è riuscito a frenare in tempo e ha urtato la parte posteriore dell'auto. Nessuno, a parte la macchina, si è fatto male ma la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per circa un'ora.

Alla guida della Fiat Punto c'era un uomo anziano residente in paese, la località Carebbio di Sale Marasino, nel Bresciano. Nonostante i segnali visivi e acustici del passaggio a livello, come il semaforo che stava ancora lampeggiando, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 16 marzo, ha provato lo stesso a oltrepassare i binari.

I tentativi di disincastrare la Punto e lo schianto con il treno

La sbarra semiautomatica, però, aveva iniziato già la sua discesa ed è finita per bloccarsi sul tettuccio dell'auto. La Punto, così, si è ritrovata con la parte posteriore incastrata sui binari. Alcuni residenti hanno notato la scena e si sono precipitati ad aiutare l'anziano. Nonostante gli sforzi di tre uomini, quella sbarra non si muoveva. Nel frattempo, però, si stava avvicinando un treno.

Considerato l'imminente pericolo, i tre e un quarto con giubbotto catarifrangente hanno iniziato a sbracciarsi urlando al macchinista di frenare il convoglio Trenord della Brescia-Iseo-Edolo. Il video pubblicato sui social da Il Marpione Camuno, però, mostra chiaramente il treno sopraggiungere a notevole velocità finendo per urtare la parte posteriore della macchina. La Punto è stata sbalzata in avanti, mentre i presenti hanno rischiato di essere travolti sia dal treno che dall'auto.