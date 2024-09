Il video del piromane che dava fuoco alle automobili nel Milanese a bordo del suo monopattino: arrestato Arrestato un ragazzo di 25 anni perché accusato di aver danneggiato alcuni veicoli dandogli fuoco a marzo scorso: ne avrebbe bruciati almeno quindici a bordo del suo monopattino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre 2024 a San Giuliano Milanese, comune che si trova in provincia di Milano, i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano nei confronti di un ragazzo di 25 anni. Il giovane, un cittadino originario della Romania che avrebbe diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, è accusato di aver danneggiato alcuni veicoli dandogli fuoco.

Il provvedimento arriva dopo una complessa e articolata indagine condotta dalla sezione operativa della compagnia di San Donato Milanese. Il 25enne ha dato fuoco a quindici automobili tra San Donato e San Giuliano Milanese nella notte dell'8 marzo 2024. Proprio quella notte era stato controllato dai carabinieri, due ore dopo i fatti e non lontano dai luoghi degli incendi. Quando è stato fermato era a bordo di un monopattino. Ai militari ha detto di essere uscito di casa per fumare una sigaretta. Parole che però non avevano convinto gli operanti.

Grazie all'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile ricostruire i suoi spostamenti e accertare la presenza del 25enne proprio sui luoghi degli incendi. L'uomo ripreso aveva gli stessi vestiti indossati dal 25enne al momento del fermo ed era a bordo dello stesso monopattino. Un'ulteriore conferma dell’identificazione dell’uomo è stata possibile grazie ai riconoscimenti da parte di alcuni testimoni. Già a luglio 2023 aveva dato fuoco ad altre cinque automobili e tredici motorini.