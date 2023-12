Il video del motociclista che è sceso dallo scooter e ha aiutato un’anziana ad attraversare la strada A Sesto San Giovanni (Milano) un uomo è sceso dallo scooter per aiutare una donna ad attraversare la strada. Il motociclista ha visto che era costretta sulla sedia a rotelle e ha deciso di intervenire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

I frame del video pubblicato da Welcome to Favelas

Un motociclista fermo al semaforo di una strada di Sesto San Giovanni (nella Città Metropolitana di Milano) è sceso dallo scooter per aiutare una donna ad attraversare. L'uomo l'ha vista sola, con una busta tra le mani e costretta su una carrozzina, così, resosi conto che la situazione poteva rappresentare un pericolo per lei, ha deciso di intervenire.

Il video girato da un residente della zona

Il gesto di altruismo è andato in scena in una mattinata di alcuni giorni fa in viale Ercole Marelli a Sesto San Giovanni, in un punto in cui si incontra con via Oslavia e viale Italia, non distante dalla fermata della linea rossa M1 della metropolitana Sesto Marelli.

L'incrocio è uno dei più trafficati della cittadina a nord-est di Milano, ma nessuno, a parte le persone a bordo delle loro auto in coda al semaforo, avrebbe assistito se un residente della zona non avesse ripreso tutto con il suo smartphone. Il video è stato poi pubblicato dalla pagina social Welcome to Favelas con una semplice descrizione: "Non tutti i supereroi indossano un mantello".

Leggi anche Cade da una scala mentre raccoglie kiwi: operaio finisce in ospedale

"Rispetto per queste persone"

"Rispetto per queste persone", ha commentato l'autore del filmato, "ancora c'è speranza in Italia, complimenti". Le poche immagini del gesto altruista sono state commentate da più di 100 persone solo su Instagram. La maggior parte degli utenti ha fatto notare come ormai "siamo arrivati al punto di stupirci per una cosa che dovrebbe essere normale", ma anche c'è chi sottolinea che nonostante la signora, spinta dal motociclista, si trovasse su una sedia a rotelle e sulle strisce pedonali, ha dovuto attendere che le auto procedessero nel senso opposto di marcia prima arrivare dall'altro lato della strada.